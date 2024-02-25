Necmettin Erbakan'ın damadı Altınöz, Karamollaoğlu'nun iddiasını doğruladı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun, "Recep Tayyip Erdoğan'ın 2006 yılında Necmettin Erbakan'ı hapse attırmak istediği" iddiasına ilişkin Mehmet Altınöz açıklama yaptı. Erbakan'ın damadı olan Altınöz, iddiayı doğrulayarak, "Bir polis ekibi gelerek Erbakan hocamızı götürmeye çalıştı" dedi.

Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın damadı Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın 2006 yılında Necmettin Erbakan'ı hapse attırmak istediğini iddia etmişti.

KRT yayınıda söz konusu iddiaya ilişkin konuşan "Evet, doğru. Temel Bey'in anlatmış olduğu olay 2006 yılında gerçekleşti" dedi.

Altınöz, şöyle devam etti: "Erbakan hocamızın konutunda İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği koruma polisleri varken başka bir polis ekibi gelerek Erbakan hocamızı götürmeye çalıştı."

KARAMOLLAOĞLU NE SÖYLEMİŞTİ?

Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir yayında söz konusu iddiayı şöyle gündeme getirmişti:

"AK Parti Erbakan hocaya karşı çıktı hayattayken. ABD'den dönerken BOP'un eş başkanıyım diye döndü sayın Erdoğan. Daha sonra Erbakan hoca 2006 yılında hapse mahkum olduğunda polisle evini kuşattırdı, hapse attırmak için büyük bir gayret içine girdi.

Çünkü mahkum olmuştu. Evinden alacak ve onu bir bakıma kötü göstermek için hapse attıracak. Evi kuşatıldı. O zaman Hasan Kalyoncu, Tayyip Bey'e gitti 'Böyle yaparsan burayı senin başına yıkarım. Ben seni siyaseten yaşatmam. Böyle bir işi yapamazsın' dedi. Onun üzerine Tayyip bey ev hapsine çevrilmesini sağladı."

O dönem Erdoğan başbakan olarak görev yaparken Necmettin Erbakan'ın ise 'kayıp trilyon' davasında aldığı hapis cezası nedeniyle Saadet Partisi genel başkanlığı ve üyeliği düşürülmüştü. 2008'de dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından affedilen Erbakan, Ekim 2010'da tekrar Saadet Partisi Genel Başkanı seçilmiş, Şubat 2011'de ise ölmüştü.