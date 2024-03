Neden hakkımızı vermiyorsunuz?

Emek Servisi

KESK'e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES), Ankara'da TBMM önünde açıklama gerçekleştirdi. “Madem ekonomimiz büyüyor, o zaman biz emekçilere büyüyen bu ekonomiden neden hakkımız olan payı vermiyorsunuz?” diye soran BES Genel Başkanı Özer Avanaş, iktidarın emek karşıtı politikalarına tepki gösterdi.

Krizin faturasının emekçilere kesildiğinin altını çizen Avanaş, şunları dile getirdi: “Temel kazanımlarımız her geçen gün yok oluyor. Vergi adaletsizliği derinleşiyor. Bütçenin aslan payı sermayeye, patronlara, savunma ve güvenlik adı altında çatışma ve savaşa ayrılıyor. Güvencesiz istihdam ve gelir adaletsizliği her geçen gün daha fazla dayatılıyor. Maaşlarımıza gerçek enflasyon oranında ek zam yapılmasını birinci vergi diliminin yüzde 15’ten yüzde 10’a düşürülmesini, yoksulluk sınırına kadar olan maaşlardan yapılan kesintinin birinci vergi diliminde sabitlenmesini, temel tüketim mallarından alınan KDV’nin kaldırılmasını talep ediyoruz. Milletvekili Danışmanlarının iş sonu tazminatı ve iş güvenceleri yoktur. Kanun yapan TBMM’nin bu kanunsuz uygulamayı bir an önce Milletvekili Danışmanlarının özlük haklarının düzeltilmesi ile ilgili acil yasal düzenleme yapmasını talep ediyoruz.”

Avanaş taleplerini şöyle sıraladı:

• Barınma hakkını ortadan kaldıran fahiş kira artışlarına karşı emekçilere kira yardımı yapılması için düzenleme yapılmalıdır.

• Kamuda ilk işe girişler dahil olmak üzere, görevde yükselme ve unvan sınavlarında uygulanan ve iktidar partisi tarafından seçim öncesi söz verildiği halde kaldırılmayan mülakat uygulamasının daha fazla mağduriyete yol açmadan kaldırılması için yasal düzenleme yapılmalıdır.

• Seyyanen zam dahil bütün ek ödemelerin temel ücrete yansıtılması için yasal düzenleme yapılmalıdır.

• 3600 ek göstergenin ayrımsız bütün emekçilere verilmesi için yasal düzenleme yapılmalıdır.