‘Nefes alamıyoruz’ diyerek iş bıraktılar

Yurt genelinde dün iki günlük iş bırakma eylemi başlatan sağlık emekçileri, AKP iktidarına seslendi: "Korkmuyoruz ve susmuyoruz. Meslek onurumuz, insanca yaşamak ve yaşatmak için buradayız. Bu ülkenin sağlık çalışanları olarak ya hakkımızı alacağız ya da hakkımızı alacağız.”.

Haber Merkezi

Sağlık emekçileri; özlük hakları, mali kayıplar, sağlıkta şiddet gibi konulara dikkat çekmek için dün iki günlük iş bırakma eylemi başlattı. Acil servisler hariç sağlık hizmetinin verilmediği eylemler öncesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık emekçilerine ikna mektubu göndermesi tepkilere neden oldu. Sağlıkçılar "Ebesiyle, hemşiresiyle, hekimiyle yanyana durmaya devam edeceğiz. Korkmuyoruz, susmuyoruz. Sağlık sistemi çöküyor. Bu ülkenin sağlık çalışanları olarak ya hakkımızı alacağız ya da hakkımızı alacağız" dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu (SABİM) öncülüğünde hekim ve sağlık emekçileri dün pek çok ilde iş bıraktı. Sağlıkçılar, hastane bahçeleri, il sağlık müdürlükleri önlerinde bir araya gelerek açıklamalar yaptı.

BIÇAK KEMİKTE

İstanbul'da İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen sağlıkçılar “Bıçak kemikte”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları attı, “Meslek onurumuz, insanca yaşamak ve yaşatmak için buradayız. Sonuna dek mücadele ederek birlikte kazanacağız” yazılı döviz ve pankartlar açtı. İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu üyesi Bilge Mehmetzade, "Toplu sözleşme taleplerimizi belirleyerek platformun büyük çoğunluğunun katılımıyla 1-2 Ağustos’ta ülke genelinde iş bırakma kararı aldık” dedi. Mehmetzade, özetle şunları söyledi: "Şiddeti engellemek için sadece kanunların yeterli olmayacağını biliyoruz. Çeşitli kalemler altında ödenen ve emekliliğe yansıtılmayan ek ödemelerle avutuluyoruz, kandırılıyoruz. Kiramızı bile ödemekte zorlanıyoruz. Sağlık ekibinin hiçbir üyesi artık nefes alamıyor."

HUKUKİ YAPTIRIMLAR

İzmir'de iş bırakan sağlık emekçileri de İl Sağlık Müdürlüğü önünde buluştu. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, “Ersin Arslan’dan Ekrem Karakaya’nın, Sağlık Bakanlığı’nın hastanelerinde katledilmesi arasında hiç bir şey değişmedi. Değişsin ve etkin, caydırıcı, gerçek önlemler alınsın, en ağır hukuki yaptırımlar olsun diye iş bırakıyoruz” dedi. Ağır iş yükü, güvenli ve insanca olmayan çalışma ortamları, yetersiz muayene süreleri, fazla mesailerin sağlık çalışanlarını tükettiğini söyleyen Mengücük, "Mesleğimizi bilimsel ve gereken şekillerde yapmamız engelleniyor, sağlık sistemi hem bizlere hem hastalara zarar veriyor. Nitelikli sağlığa erişmek zorlaşıyor. Sağlık için verilmek zorunda kalınan ücretler, adil ve eşit sağlık hakkını engelliyor. Sağlık sistemi çöküyor. Sağlık Bakanlığı uyarılarımıza kulak tıkıyor" değerlendirmesini yaptı.

İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Muhteber Çolak da “Son 10 yılda 110 bin şiddet vakası gerçekleşmiştir” dedi.

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ANADOLU AJANSI’NDAN ‘SANSÜR’

Sağlık emekçilerinin iş bırakma eyleminden bir gün önce, akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimlere mektup gönderdi. Bakan Koca, gönderdiği mektupta grev kararı alan emekçilere “sorumsuzluk” ifadesi kullandı. Bakan mektupta “Beyaz Reform”dan bahsederek icraatlarını da sıraladı. Haberi servis eden Anadolu Ajansı, Bakan Koca’nın yaşam hakkını talep eden sağlıkçılar için kullandığı ‘sorumsuzluk’ ifadesini kırptı.

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SES: DİSİPLİN SOPASI SALLIYOR

İş bırakma eylemi öncesi başhekimlerin "disiplin tehditleri"nde bulunduğunu belirten Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Merkezi "Kraldan daha kral başhekimler iş bırakmayı engellemek için disiplin sopası sallıyor, sağlık emekçilerini tehdit ediyorlarmış. Koltuklarına, makamlarına güvenerek hakkını arayan meslektaşlarına sopa sallayanlar, çabamız ve eylemlerimiz hepimiz içindir" denildi.

ÇÖZÜM BEKLEYEN NOKTALAR

•Şiddet

•Mali haklar

•Özlük hakları

•Çalışma koşulları

•Liyakat