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Nefret örgütlenmesi inşa edildi

Güncel
  • 19.03.2024 06:00
  • Giriş: 19.03.2024 06:00
  • Güncelleme: 19.03.2024 07:41
Nefret örgütlenmesi inşa edildi
Hayvanseverler, sokak hayvanlarının katledilmesini protesto etti. (Fotoğraf: ANKA)

Haber Merkezi

Yaşam İçin Yaşa İnisiyatifi ve Hayvanların Yaşam Hakkı Federasyonu (Haykonfed), 13 Mart’ta Bulancak ilçesinde sokak köpeklerinin öldürülmesine ilişkin Giresun Atatürk Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Burada konuşan Haykonfed Karadeniz Bölge Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir, faillerin halen bulunmadığını söyledi.

Gerekli hukuki süreçlerin başta Bulancak Belediyesi olmak üzere ilgili kurumlarca işletilmediğini de kaydeden Özdemir, "Köpeklerin üstünü örtmeye gücü yeten belediyenin, olayın üstünü örtmeye gücü yetmiyor. Köpeklerin, hangi ilçenin deniz sınırına vurduğuna dair suni bir gündem yaratılmak istense de, başarılı olunamadı. Canlarımızın hakkını, hukukunu Bulancak deniz kenarına gömmek istemiyoruz. Adalet istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi adına konuşan Merve Tufan ise mevcut kanunların hayvanları korumadığını ve katillerin serbest kaldığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı söylem ve genelgelerinin baş tetikleyici olmak üzere sistematik bir nefret örgütlenmesi inşa ettiğini kaydetti.

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