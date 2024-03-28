Nefret söylemlerine asla geçit vermeyeceğiz

Haber Merkezi

İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde Diş Hekimi M.Ş.’nin Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçiler Sendikası’nın (SES) 8 Mart bildirilerini yırtması, sağlık emekçilerini tehdit ederek nefret söyleminde bulunması üzerine SES Şişli Şube basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan SES Şişli Şubesi Kadın Sekreteri Ebru Erdem olay gününü anlatarak olay hakkında hukuki sürecin başladığını aktardı.

Erdem, sendikalarının üyelerinin haklarını korumayı, toplumsal yaşamın her alanında cinsiyetler arası eşitsizliğin ortadan kaldırılması için mücadele etmeyi, çalışanlar arasında her türlü eşitsizliğin ortadan kaldırılmasını amaçladığını ifade etti. Nefret söylemini hedefleyen, toplumu kin ve düşmanlığa tahrik eden, farklılıklar üzerinden emekçileri birbirine karşı kışkırtan provokasyonlara karşı demokrasi ve emek mücadelesinin bir bütün olduğunun farkında olduklarını vurgulayan Erdem, “Yaşamda ısrarlı, özgürlükte kararlıyız!” diye konuştu.