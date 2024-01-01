Nejat İşler'den 'sahte hesap' tepkisi: Mahkemelik olmanızı istemem

Sosyal medyada kendi adına açılan sahte hesaplara tepki gösteren Nejat İşler, "Eğer biraz vicdanınız varsa hesapları kapatın. Mahkemelik olmanızı istemem" dedi.

Oyuncu Nejat İşler, sosyal medyada kendi adına açılan sahte hesaplar hakkında açıklama yayımladı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda İşler, "Sosyal medyada benim adıma hesap açıp, ben yazıyormuşum gibi yazan tüm sahte hesaplara sesleniyorum. Önümüzdeki ilk iş gününe kadar hesapları kapatın lütfen" dedi.

İşler, şöyle devam etti: " Zira ırkçı söylemler artık sadece bana değil çevreme de zarar vermeye başladı. Eğer biraz vicdanınız varsa hesapları kapatın. Mahkemelik olmanızı istemem."