Nejat İşler’den ‘hastane’ iddiasına cevap niteliğinde paylaşım

Bir Sabah yazarının ‘alkol nedeniyle hastaneye kaldırıldığını’ iddia ettiği oyuncu Nejat İşler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İşimdeyim, gücümdeyim” dedi.

Sabah yazarı Bülent Cankurt’un hastaneye kaldırıldığını iddia ettiği oyuncu Nejat İşler, sosyal medyadan yalanlama niteliğinde bir paylaşım yaptı.

Cankurt yazısında, sevilen oyuncunun ‘alkol yüzünden hastaneye kaldırıldığını’ iddia etmiş ve “İşler, pazartesi günü, neredeyse ikinci adresi haline gelen Nişantaşı'ndaki hastanede yine tedavi altına alınmış. Dün öğle saatlerine kadar da halen hastanede tedavisi devam ediyordu” ifadelerini kullanmıştı.

Nejat İşler, bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı.

Rol aldığı ‘Zaferin Rengi’ filminin setinde olduğunu belirten oyuncu, "İşimdeyim, gücümdeyim" dedi.