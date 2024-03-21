‘Nereden nereye’ diyordu: Faiz, Erdoğan’ın eleştirdiği oranı geçti!

Yüzde 50’ye çıkarılan politika faizi, Erdoğan’ın kendinden önceki dönemi hedef almak için dikkat çektiği yüzde 47 oranını aştı. Erdoğan, o dönemde, ‘Nereden nereye…’ diye tweet atıyordu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 50’ye çıkardı. Ekonomistlerin beklentisi faizin yüzde 45 oranında sabit tutulması yönündeydi. Öte yandan, Banka alınan kararda şubat ayındaki enflasyon artışının etkili olduğuna vurgu yaparken, faiz artışına devam edileceğinin sinyalini verdi.

Her artış kararı, kendini 'ekonomist' ilan eden AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomik bozulmaya rağmen faiz indirimi ve ‘Nas’ vurgusu hakkındaki açıklamalarını hatırlatıyor.

Erdoğan’ın düşük faiz ısrarı, ekonomi giderek bozulunca ve iktidar tehlikeye düşünce son buldu. Yeni dönemde hızlı faiz artışları peş peşe geldi. Erdoğan da faiz artışlarıyla ilgili açıklama yapmayı bıraktı; sadece enflasyonu düşüreceğini vaadediyor. Bu faiz artışlarının Erdoğan'ın izniyle yapıldığı sık sık dile getiriliyor.

ESKİ TWEET GÜNDEMDE

Bu tartışmalar sürerken faizin yüzde 50’ye çıkarılmasıyla Erdoğan’ın 30 Nisan 2013’te attığı tweet de gündeme geldi.

O dönemle başlayan faiz indirimine vurgu yapan Erdoğan, buradan kendinden önceki dönemi de eleştirerek şu tweet’i atmıştı: “Biz göreve geldiğimizde faiz oranı yüzde 47 idi. Nereden nereye geldiğimizi hep birlikte görüyoruz.”

Bugün artırılan faiz oranı (yüzde 50) Erdoğan’ın dikkat çektiği faiz oranını (yüzde 47) 3 puan geride bıraktı.