‘Neşe’mizi bulacağız

4. Bergama Tiyatro Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl ‘neşe’yi odağına alan festivalin direktörü Öner Eren Arıkan, ülkedeki zorluklarla mücadele edip devam etmek için bu temayı seçtiklerini söyledi.

Işıl ÇALIŞKAN

Bergama Tiyatro Festivali, 11-13 Ağustos tarihleri arasında 4’üncü kez seyircilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Bergama’nın tarihi ve özel mekanlarında hayat bulacak festivalde ulusal ve uluslararası tiyatro performanslarının yanı sıra panel ve atölye çalışmaları da yer alacak. BirGün’e konuşan Öner Eren Arıkan, festivalin Bergama’da gerçekleştiriliyor olmasının önemini, “Bergama Tiyatro Festivali’ni özel kılan şey sadece program seçkisi değil. Kullandığı mekânlar. Programı özel yapan, o işlerin yerleştirildiği gündelik ve tarihi yerler ve buralarla kurulan ilişki. Ayrıca festivalin hikâyesi, merkezine koyduğu değerler ile şehrin tarihi arasındaki bağ da bizim için oldukça önemli. Yani hep dediğimiz şey festivali özel kılan, Bergama’nın kendisi. Bu festivalden Bergama’yı çıkardığınızda elimizde çok da bir şey kalmıyor aslında” sözleriyle aktardı.

Ekonomik krizin hemen her alanda kendini gösterdiği günümüzde, Arıkan’a yaşadığı zorlukları sorduğumuzda şu cevabı verdi: “Ekonomik durumlar şu anda önümüzdeki en büyük mesele. 1 yıl boyunca sürekli olarak bir kaynak yaratma süreci içindeyiz. Tüm mücadelemiz anlamlı bir kaynak yaratıp istediğimiz koşullarda bir festivali tüm paydaşları ile gerçekleştirmek. Ekip, sanatçı, servis sağlayıcı. Bu mevcut koşullarda erişilen kaynak her gün düzenli olarak azalıyor ve biz festival anına kadar bir şekilde bu süreci yönetmek durumundayız. Mevcut koşullarda böyle bir ‘’işe’’ girişmek hiç de ‘’mantıklı’’ bir tercih değildi aslında. Ama soruda da belirttiğiniz gibi sürdürülebilir olmak, bu zamana kadar geliştirilen ilişkileri korumaya devam etmek, hikâyemizi kesintiye uğratmamak adına kendimizi ikna ettik ve kalan bu kısa zamanda neşeli bir buluşma yaşamak için elimizden geleni yapıyoruz."

Öner Eren Arıkan

GENÇLER VE ÇOCUKLAR BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Festivalin bu seneki odağı neşe. Merkeze komediyi almalarının ülkenin içinden geçtiği zorlu koşullarla ne kadar bağlantılı olduğunu sorduğumuzda, “Oldukça bağlantılı. Belki de en önemli nedeni. Neşelenmemiz, normalleşmemiz, sakinleşmemiz, kendimizi yine iyi hissetmeye ihtiyacımız var. Bir araya gelmeye, birlikte konuşmaya, kahkaha atmaya ihtiyacımız var. Bu hislere de mevcut zorlukları yok saymak, yokmuş gibi yapmak için değil. Bu zorluklarla mücadele azmine ve kararlılığına sağlıklı bir şekilde devam etmek için ihtiyacımız olduğuna inanıyorum” cevabını aldık.

Festivali düzenlerken 4 ana konu üzerinde hassasiyetleri olduğunu belirten Arıkan, “Gençleri ve çocukları önemsiyoruz. Onlarla kurulan ilişkinin uzun vadede festivali dönüştürecek dinamizmin merkezi olacağına inandıklarını söyledi. Yerelin üretime katılması, yerelin festivali sahiplenmesi ve yerel üretimin globala açılması da hem festival geleceği hem de ülkenin kültürel dönüşümü için önemli. Son olarak da tüm dezavantajlı grupların kültüre erişim haklarının önündeki engellerin kaldırılması adına herkesin olduğu kadar BTF’nin de sorumlulukları olduğuna inanıyoruz. Bu 4 ana konu her sene festival programını yaparken dikkate aldığımız meseleler” dedi.