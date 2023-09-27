Neşet Ertaş türküleriyle açılış

Kültür Sanat Servisi

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği 7. Yöreler Renkler Festivali, halk ozanı Neşet Ertaş’ın 11’inci ölüm yıldönümünde İç Anadolu Gecesi’yle açıldı. Bu yıl “Türkiye’miz hepimizin” sloganıyla düzenlenen festivalde ilk olarak Hüseyin Uğurlu sahne aldı. Uğurlu, Ertaş’ın unutulmaz bozlaklarını seslendirirken Muratpaşa Atatürk Kent Meydanını dolduran binlerce kişi hep bir ağızdan türkülere eşlik etti. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal festivale katılan İç Anadolu bölgesi derneklerine plaketlerini verdi. Gece Türk halk müziğinin güçlü sesi Sabahat Akkiraz konseriyle devam etti. Akkiraz, gecede “Ruhuna değsin” diyerek türkülerini Neşet Ertaş için seslendirdi.

Festival programı şöyle:

27 Eylül Çarşamba: “Yunus Emre’den Aşık Veysel’e” isimli repertuarıyla İlke Türkdoğan ve Antalya Orkestrası sahne alacak.

28 Eylül Perşembe: Doğu Anadolu gecesinde sahnede İhsan Güvercin ve Serpil Efe olacak.

29 Eylül Cuma: Karadeniz gecesinde Koliva sahne alacak.

30 Eylül Cumartesi: Güneydoğu gecesinde Kardeş Türküler sahnede olacak.

1 Ekim Pazar: Festival, 1 Ekim’de Antalya’da yerleşik yabancıların kurduğu 7 derneğin katılacağı Komşu Ülkeler Gecesi ve Cenk Bosnalı konseriyle sona erecek.