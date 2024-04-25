"nesini söyleyim"le okurla buluşan Şeşen'den İzmir'de imza günü

Kısa süre önce "nesini söyleyim" isimli kitabıyla okurun karşısına çıkan müzisyen, sanatçı ve BirGün yazarı Burhan Şeşen, İzmir'de imza günü gerçekleştirdi. Kültürpark'ta düzenlenen etkinliğe ilgi yoğundu.

“nesini söyleyim” isimli eseri yakın zamanda okurla buluşan Sanatçı Burhan Şeşen, İzmir’de imza günü düzenledi. Şeşen’in Kültürpark’ta düzenlenen imza gününe ilgi yoğundu.

Okuma serüveninin başladığı mahalle kütüphanesinden bu günlere süreci okuyucularıyla paylaşan Şeşen, "Biz Kitap" tarafından yayımlanan eseriyle kitapseverlere "merhaba" demişti.