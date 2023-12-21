Nesli tehlike altındaki hayvanlar için envanter çalışması yapıldı

Ordu'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından nesli tehlike altındaki yaban hayvanları için envarter çalışması yapıldı.

Ordu'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından nesli tehlike altındaki yaban hayvanları için envarter çalışması yapıldı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, nesilleri tehdit ve tehlike altında olan türler ve bu türlerin belirlenmesi amacıyla çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Nesilleri tehdit ve tehlike altında olan türler ile bu türlerin popülasyonlarının belirlenmesi amacıyla Ordu ilimizde Bölge Müdürlüğümüz Avcılık ve Yaban Hayatı, Samsun ve Ordu Şube Müdürlüklerinden oluşturulan ekipler tarafından Yaban Hayvanı Envanter Çalışması yapıldı" ifadelerine yer verildi.