Nesli tüketecek izin

Merkez Av Komisyonu’nun 31 kuş ile 4 memeli türünün avlanmasına izin vermesi tepkiye neden oldu. Doğa Derneği, avlanmasına izin verilen bazı kuşların neslinin tükenme tehlikesi altında olduğuna dikkat çekti.

Haber Merkezi

Merkez Av Komisyonu (MAK), 2023-2024 av sezonu için Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren listesinde, 69 kuş ve 6 memeli için av yasağı getirirken, 31 kuş ve 4 memeli türünün ise avlanmasına izin verdi. İzin verilen türlerden bir kısmı için ise iller bazında kısıtlama kondu. Doğa Derneği Koruma Program Koordinatörü Şafak Arslan, av serbestliği getirilen kuşlardan bazılarının neslinin tükenmek üzere olduğuna dikkat çekerek "Bu türlerin korunması gerekir. Bu av listesindeki türler neye göre belirleniyor?" diye sordu.

Av sezonuna yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı’nın AVBİS sistemi üzerinden avlak haritaları illere göre belirlendi. 81 il için ayrı ayrı hazırlanan haritalarda, korunan ve av yasağı olan alanlarla, izne tabi avcılığın serbest olduğu alanlara yer veriliyor. Avına izin verilen yaban hayvanlarının içindeki birçok tür için tamamen av yasağı bulunan iller de bulunuyor.

MAK kararlarında dört gruba ayrılan ve avlanmasına izin verilenler bıldırcın, üveyik, kum kekliği, kınalı keklik, çil keklik, sakarmeke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, Macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, kaşıkgaga, elmabaş patka, çıkrıkçın, su çulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç ve çulluk, alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak, saksağan, serçe ve kızıl sırtlı örümcek kuşu olarak yer alıyor. Listede avlanmasına izin verilen 4 memeli türü ise yaban tavşanı, çakal, tilki ve yaban domuzu. Ancak listedeki bu türlerin birçoğu için çok sayıda ilde av yasağı da getirildi. Tüm Türkiye genelinde avı tamamen yasak ve koruma altına türlerden bazıları ise şöyle: "Gelincik, kokarca, porsuk, kaya sansarı, ada tavşanı, boz kaz, sülün, yeşilbacak, uzun kuyruklu korsan martı, karabaş martı, Van Gölü martısı, kılkuyruk bağırtlak, gökçe güvercin, kumru, küçük kumru, çöl toygarı, tepeli toygar, orman toygarı, tarla kuşu, çöl kuyrukkakanı, kara sırtlı kuyrukkakan, tarla ardıcı, kızıl ardıç, ökse ardıcı, kuzgun, sığırcık, söğüt serçesi, küçük serçe, ağaç serçesi, sarı boğazlı serçe, ispinoz, dağ ispinozu, alamecek, boz alamecek, şakrak, kiraz kuşu, Doğu kiraz kuşu, kızıl başlı çinte, tarla çintesi."

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ELMABAŞ PATKA VE ÜVEYİKLER KORUNMALI

Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Şafak Arslan, yeni düzenlemeye ilişkin BirGün’e yaptığı açıklamada "Doğada bütün hayvanlar etkileşim içinde. Hayvanların yaşama hakkı elinden alınmasını istemiyoruz. Bizlerde bu durum için çalışmalar yürütüyoruz. Bu bağlamda doğa derneğinin vizyonu ve misyonu gereği hiçbir canlının yaşam alanının ve yaşam hakkının elinden alınmasını istemiyoruz" dedi.

Üveyik. (Fotoğraf: DHA)

Merkez Av Komisyonu’nun listesinin nasıl belirlendiğinin bilinmediğini kaydeden Arslan, özetle şunları söyledi: "Bu av listesindeki türler neye göre belirleniyor, bununla ilgili herhangi bir açıklama yok. Açıklanan av listesindeki türlerin avlanıp tüketilmesi gibi bir durum söz konusu değil. İnsanlar bu tür hayvanların popülasyonu arttığı düşüncesiyle hareket ediyor. Üstelik bu hayvanların sayılarının arttığı yönünde çalışma yok. Yaşam alanları tehlike altında. Sulak alanlar tahrip edilmeye başladı, bununla beraber iklim düzensizliği devam ediyor. Karabatak için işler yolunda sanılıyor ve türünün arttığı düşünülüyor ancak böyle bir şey söz konusu değil. Bu türler her geçen gün yok ediliyor. İlk olarak canlıların ekosisteminin iyileştirilmesi, restore edilmesi gerekiyor. Ormanların yok edilmemesi, su alanlarının tahrip edilmemesi, yer altı sularının çekilmemesi gerekiyor. Daha sonra bu türler için uygulamalara geçilmesi gerekiyor. Biz daha yolun başındayız. Av serbestliği getirilen elmabaş patkalar ve üveyiklerin özellikle korunması gerekiyor."