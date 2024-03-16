Nesrin Sipahi'nin hayatını kaybettiğine dair haberler yalanlandı, Yaşamını yitiren sanatçı Nesrin Ersipahi

Sanatçı Nesrin Ersipahi hayatını kaybetti. Haber ilk duyulduğunda 89 yaşındaki Türk sanat müziği sanatçısı Nesrin Sipahi'nin yaşamını yitirdiği zannedildi ancak haberler yalanlandı.

Sanatçı Nesrin Ersipahi yaşamını yitirdi. Ersipahi'nin ölüm haberini Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay duyurdu.

Akay, sanatçının ani gelişen bir rahatsızlık sonucu dün hayatını kaybettiğini ifade etti.

Ancak Akay'ın paylaşımı, 'Devlet Sanatçısı' unvanını taşıyan 89 yaşındaki Nesrin Sipahi'nin yaşamını yitirdiği şeklinde yayıldı.

Daha sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Onur Akay, şu açıklamayı yaptı:

"Dün vefat eden sanatçımız, Türk sanat müziğinin büyük sanatçılarından Devlet Sanatçısı Nesrin Sipahi değil, Türk sanat müziği sanatçısı Nesrin Ersipahi’dir. Vefat eden Nesrin Hanım’ın da asıl adı Nesrin Sipahi’dir ve sahnelere ilk çıktığında 'İkinci Nesrin Sipahi' olarak anılmıştır. Ancak karışıklıklar nedeni ile daha sonra sahne adını Nesrin Ersipahi yapmıştır.

Ben yazımda bunu belirtmiştim ama isimlerin yakın olmasından dolayı, maalesef ki vefatında da editör arkadaşlarımız bir karışıklık yaşamış."

NESRİN ERSİPAHİ KİMDİR?



İskenderun'da dünyaya gelen Nesrin Ersipahi, İskenderun Musiki Cemiyeti'ne girerek ilk musiki derslerini aldı. Bestekâr ve TRT Müzik Dairesi Eski Başkan Yardımcısı Özgen Gürbüz başta olmak üzere, birçok değerli ustadan nota, usul, nazariyat ve repertuar dersleri aldı.

Alâeddin Yavaşça imzalı sertifikası da bulunan Nesrin Ersipahi, "Sevde Gör Gülüm" adlı 12 eserden oluşan CD'si ile dikkat çekti. Klasik Türk sanat müziğine yönelen sanatçının, TRT denetiminden geçen çeşitli radyo ve televizyon programlarında yayınlanan 29 eserlik 2 ayrı tanıtım CD'si de bulunuyor. Ersipahi, çok sayıda konserde de solist olarak sahneye çıktı.