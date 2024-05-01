Netanyahu: Anlaşma olsa da olmasa da Refah'a gireceğiz

Hamas ile ateşkes görüşmeleri devam ederken Netanyahu 'anlaşmalı ya da anlaşmasız' Refah'ı işgal etme sözü verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Kudüs’te Gazze’de bulunan rehinelerin temsilcileriyle bir araya geldi. Netanyahu, burada yaptığı açıklamada Hamas ile anlaşma sağlansa da sağlanmasa da İsrail ordusunun Refah’a gireceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, yaptığı açıklamada, “Tüm hedeflere ulaşmadan savaşı durduracağımız düşüncesi söz konusu bile olamaz. Refah'a gireceğiz ve orada Hamas taburlarını ortadan kaldıracağız, anlaşma olsun ya da olmasın, tam zafere ulaşmak için” dedi.

ULUSLARARASI KAMUOYU ‘REFAH’A GİRMEYİN’ DEMİŞTİ

Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası yardım kuruluşları, Avrupa Birliği (AB) ve ABD başta olmak üzere birçok ülke ve kuruluş, İsrail’in ‘Refah planına’ tepki göstermiş, Refah’a düzenlenecek herhangi bir askeri operasyonun sivil halkın yaşadığı acıların katlanarak artmasına neden olacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’in Refah’ta sivillerin güvenliğini garanti edecek bir plan sunmadığı sürece bahsi geçen operasyonu desteklemeyeceklerini söylemişti.

BM ve AB yetkilileri ise kuzeydeki çatışmalardan kaçan sivillerin güneye, Refah bölgesine sığındıklarını vurgulamış ve buraya yapılacak bir operasyonun ‘katliama’ dönüşeceğinin altını çizmişti.