Netanyahu ateşkes kararını takmıyor

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze’de ateşkes kararı almasına rağmen, İsrail saldırılarını durdurmuyor. İsrail savaş uçaklarının Refah’ı bombaladığı, Han Yunus ve Gazze merkezindeki hastaneler çevresinde şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi. Gazze yakınındaki İsrail kasabalarında da dün roket uyarı sirenleri çaldı.

Saldırılar sürerken bir yandan da İsrail ve Hamas’ın temsilcileri Katar’da arabulucular aracılığıyla ateşkes müzakeresi yürütüyor. Görüşmelere Katar ve Mısır arabuluculuk yapıyor. Mossad’dan yetkililer müzakereler için Doha’da. Mossad ekibinin bir kısmının ise istişarelerde bulunmak için İsrail’e döndüğü belirtiliyor.

DURMAYAN KATLİAM

İsrail, dolaylı ateşkes müzakerelerinde Hamas’ı hayali isteklerde bulunmakla suçluyor. 7 Ekim’de 1200 kişinin yaşamını yitirdiği Hamas saldırısının ardından İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırıları ve kara harekâtında 32 binden fazla Filistinli katledildi. Yaklaşık 80 bin kişi de yaralandı. 1 milyondan fazla Gazzeli Refah’a sığınmış durumda.

İsrail Refah’a hareket başlatacağını belirtirken, Amerika ve uluslararası toplum, sivillerin can güvenliği için bir plan olmadan bunun yapılmasına karşı çıkıyor. BM Güvenlik Konseyi önceki gün ilk defa Gazze’de ateşkes çağrısı içeren tasarıyı kabul etmişti. Karar, ABD’nin çekimser kalmasıyla kabul edilebilmişti. Karar tasarısında rehinelerin serbest bırakılması çağrısı da yapılıyor.