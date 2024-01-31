Netanyahu'dan UNRWA'nın görevine son verme çağrısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) misyonuna son verilmesi ve ajansın görevini başka BM kurumlarının devralması gerektiğini söyledi.

Netanyahu, Malta, Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Romanya, Ukrayna, Slovenya ve Sierra Leone'nin BM Daimi Temsilcilerinden oluşan bir delegasyonla Batı Kudüs'te görüştü.

Netanyahu, "BM ve uluslararası toplum UNRWA'nın misyonunun sona ermesi gerektiğini anlamalı. Başka BM kurumları var, dünyada başka yardım kuruluşları var, bunlar UNRWA'nın yerini almalı" ifadesini kullandı.

BM'nin İsrail'e karşı taraflı yaklaştığını savunan Netanyahu, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine yaptığı soykırımın önlenmesi yönündeki başvurudaki suçlamaların UNRWA çalışanları tarafından yöneltildiğini savundu.

Netanyahu, Hamas'ın UNRWA'ya sızdığını, BM ajansının Hamas için çalıştığını ileri sürerek yerini yeni bir kurumun alması gerektiğini dile getirdi.

UNRWA İSRAİL'İN İDDİALARININ ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya'nın da aralarında yer aldığı ülkeler UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan, Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA’ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.