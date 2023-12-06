Netanyahu: Gazze, savaştan sonra İsrail'in sorumluluğunda silahsızlandırılmalı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun ablukasında olan Gazze'nin "savaştan sonra uluslararası bir tarafın müdahalesi olmaksızın İsrail'in denetiminde silahsızlandırılması gerektiğini" savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordunun kara işgalini genişletmeye devam ettiği Gazze Şeridi'nin savaşın ardından uluslaraarsı müdahale olmaksızın İsrail'in denetiminde silahsızlandırılması gerektiğini savundu.

Netanyahu, akşam saatlerinde savaş kabinesi oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki işgalinde, bölgenin en büyük ikinci şehri güneydeki Han Yunus ve merkez kuzeydeki Cibaliya'yı kuşattığını söyleyen Netanyahu, "ulaşamayacakları yer olmadığını" söyledi.

Gazze Şeridi'nin İsrail'e bir daha tehdit oluşturmayacağını ifade eden Netanyahu, terörü desteklemekle suçladığı Ramallah merkezli Filistin yönetiminin, Gazze'yi yönetemeyeceğini öne sürdü.

Netanyahu, "Savaştan sonra Gazze silahsızlandırılacak. Bunu yapabilecek tek güç İsrail ordusu. Hiçbir uluslararası güç bu sorumluluğu üstlenemez. Gözlerimi kapatıp bunu kabul edemem" dedi.

SALDIRILARIN BİTMESİNİ İSTEYENLERE MESAJ

Netanyahu, İsrail basınında "ABD'nin Tel Aviv'den saldırıları kısa sürede sonlandırmasını talep ettiği" haberleri üzerine, "Dünyada bizden savaşı çabuk bitirmemizi isteyen dostlar, bizim için savaşı bitirmenin yolunun Hamas'a karşı onu yok etmek için ezici bir güç uygulamamız gerektiğini bilmeli" ifadesini kullandı.

Netanyahu, "Bizim yanımızda durun. İsrail'in yanında durun, medeniyetin yanında durun" sözlerini sarf etti.