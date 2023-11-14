Netanyahu hakkında İstanbul'da yapılan suç duyurusu Adalet Bakanlığına gönderildi

Eski AKP Milletvekili Metin Külünk ile avukatlar Mücahit Birinci ve Burak Bekiroğlu tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusu Adalet Bakanlığına gönderildi.

Eski AKP Milletvekili Metin Külünk ile avukatlar Mücahit Birinci ve Burak Bekiroğlu tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusu Adalet Bakanlığına gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün Külünk, Birinci ve Bekiroğlu tarafından Uluslararası Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere Netanyahu hakkında sunulan suç duyurusu dilekçesini işleme aldı.

Başsavcılık, mevzuat gereği suç duyurusu dilekçesini Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne gönderdi.

Bu arada, İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ilk günlerinden itibaren Netanyahu ve İsrailli yetkililer hakkında vatandaşlar tarafından çok sayıda suç duyurusunda bulunulduğu, bu dilekçelerin de gerekli işlemlerin yapılması için Adalet Bakanlığına gönderildiği öğrenildi.

Külünk, Birinci ve Bekiroğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundukları dilekçede, yargılanması talep edilen Netanyahu'nun "savaş", "soykırım" ve "insanlığa karşı" gibi suçları tüm dünyanın gözü önünde işlediği belirtildi.