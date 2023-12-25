"Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davası Şubat 2024'te devam edecek"

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili davanın Şubat 2024'te yeniden başlayacağını yazdı.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili davanın Şubat 2024'te yeniden başlayacağını yazdı.

İsrail gazetesi Jerusalem Post'un haberine göre İsrail Yüksek Mahkemesi, Netanyahu'nun "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanmasına şubat ayından itibaren devam edileceğini duyurdu.

Mahkemenin, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki davanın duruşmaları için haftada 4 gün toplanma kararı aldığı belirtildi.

Netanyahu'nun yargılandığı yolsuzluk davası, Hamas'ın İsrail'e saldırması ve ardından İsrail ordusunun Gazze'ye yoğun saldırılarını başlatması üzerine diğer tüm acil olmayan davalarla birlikte ertelenmişti.

Dava, aralık ayının başında yeniden başlatılmış ve mahkeme, Netanyahu'ya yönelik bir dizi suçlamayla ilgili ifadeleri dinlemeye devam etmişti.

Duruşmalara katılmaktan muaf tutulan Netanyahu'nun da bu kapsamda ifade vermesi istenebilir.

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Shaul Elovitch’in sahibi olduğu “Bezeq” isimli telekomünikasyon şirketinin bünyesinde yer alan “Walla News” adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesinin lehine haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamak suçlaması dikkati çekiyor.

Netanyahu’ya yöneltilen suçlamalar arasında İletişim Bakanlığı Genel Müdürü Avi Berger yerine seçim kampanyalarını da yürüten Shlomo Filber’i getirmek suretiyle Shaul Elovitch lehine hukuka aykırı olarak hükümet politikası yürütmek yer alıyor.

Rüşvet ve görevi kötüye kullanma kapsamında ele alınan dosyada ise İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer’dan hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

İddianamede hediyelerin Netanyahu’ya siyasi fayda temini karşılığında verildiği yönünde yeterli delil olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, Yediot Ahronot gazetesinin sahibi Arnon Mozes ile Netanyahu’nun, gazetenin yayın politikasının Likud lideri lehine olması karşılığında rakip Israel Hayom gazetesinin rekabet gücünü azaltmaya yönelik yasal düzenlemelerin hükümet tarafından geçirilmesi konusunda anlaştığı iddia ediliyor.

Yargılama sonunda suçlu bulunması halinde 10 yıla varan hapis cezasına çarptırılması muhtemel olan Netanyahu, hakkındaki üç ayrı davadaki suçlamalar karşısında masumiyetinde ısrar ediyor ve iddiaları kabul etmiyor.