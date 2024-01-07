Netanyahu iktidarda kalmak için savaşı Lübnan’a taşımaya mı hazırlanıyor?

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından geçen hafta Lübnan'daki Hamas Ofisi'ni vurmasıyla İsrail-Lübnan sınırında gerginlik tırmanırken, İsrail'den gelen açıklar savaşın Lübnan'a taşınıp taşınmayacağı sorusunu akıllara getirdi. Washington Post gazetesinin ABD'li üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde ise, ABD'nin 7 Ekim sonrasında iç siyasette sıkıntılar yaşayan Netanyahu'nun savaşı Lübnan'a genişleterek iktidarda kalmaya çalışmasından endişe ettiği ifade edildi.

7 Ekim’de İsrail'e yönelik gerçekleştirilen Aksa Tufanı Operasyonu saldırısının ardından başlayan İsrail-Gazze savaşı, İsrail’in geçen hafta Lübnan’daki Hamas Ofisi’ni vurmasıyla yeni bir aşamaya taşındı.

İsrail’in Beyrut’a yönelik saldırısının ardından Lübnan Hizbullahı, karşılık verirken İsrail-Lübnan sınırında tansiyon yükseliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada, Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan gerginliğin diplomasi yoluyla çözülememesi durumunda başka yollara başvuracaklarını açıkladı.

Lübnan sınırında Hizbullah’la yaşanan gerilim nedeniyle yerlerinden olan İsraillileri güvenli bir şekilde evlerine döndürmeye kararlı olduklarını ifade eden Netanyahu, "Eğer başarabilirsek bunu diplomatik yollarla yapacağız, başaramazsak başka yollarla çalışacağız." dedi.

“KUM SAATİNİN TERSİNE DÖNECEĞİ NOKTAYA YAKLAŞIYORUZ”

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah ile süren gerilimin sona ermesine yönelik yürütülen diplomatik çabalarda zamanın daraldığını belirterek, İsrail’in yakında Lübnan Hizbullahı’na karşı büyük bir askeri saldırı başlatabileceğini söyledi. Gallant, “Üzerinde anlaşmaya varılmış diplomatik bir çözüm yolunu tercih ediyoruz. Ancak, kum saatinin ters döneceği noktaya yaklaşıyoruz” ifadelerini kullanarak, İsrail'in yakında Lübnan Hizbullahı’na karşı büyük bir askeri saldırı başlatmaktan başka çaresinin kalmayacağını söyledi.

İSRAİL SAVAŞ KABİNESİ ÜYESİ GANTZ: İSRAİL ORDUSU TEHDİDİ ORTADAN KALDIRACAK

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, İsrail'in kuzeyindeki vatandaşların Hizbullah'la yaşanan gerginlik nedeniyle evlerine dönemediğini belirterek buna "acil çözüm" bulunması gerektiğini ifade etti.

Savaş Kabinesi üyesi Gantz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan sınırında Hizbullah'la yaşanan gerginliğe ilişkin, "İsrail'in kuzeyindeki vatandaşların evlerine dönemediği gerçeği acil bir çözüm gerektiriyor." ifadesini kullandı.

"İsrail diplomatik bir çözümle ilgileniyor ancak çözüm bulunamazsa İsrail ve İsrail ordusu tehdidi ortadan kaldıracak." diyen Gantz, uluslararası kamuoyunun gerginliği başlatan tarafın Hizbullah olduğunu "hatırlaması" gerektiğini savundu.

Savaş Kabinesi üyelerinin tamamının aynı görüşü paylaştığının altını çizen Gantz, yalnızca "İsrail'in güvenliğini" dikkate aldıklarını vurguladı.

ABD GELİŞMELERDEN ENDİŞELİ

ABD merkezli "Washington Post" gazetesinin, ABD'li üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin 7 Ekim sonrasında iç siyasette sıkıntılar yaşayan Netanyahu'nun savaşı Lübnan'a genişleterek iktidarda kalmaya çalışmasından endişe ettiği ifade edildi.

ABD Savunma İstihbarat Ajansının (DIA) değerlendirmesine yer verilen haberde, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde saldırılarına devam etmesi ve güçlerini dağıtması sebebiyle, İsrail ordusunun Lübnan'daki bir savaşta zorlanacağı kaydedildi.

Hizbullah'ın "iyi eğitimli savaşçılara ve on binlerce füzeye sahip olduğu" vurgulanan haberde, ABD'nin değerlendirmesine göre Hizbullah'ın "büyük bir çatışmadan ise kaçındığı" ifade edildi.

Haberde ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın yarın İsrail'i ziyaret ederek "gerilimin artmasını engellemek için somut adımları görüşeceği" bilgisine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Tel Aviv yönetimine bağlı güçlerin, 2 Ocak'ta Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesinde Hamas ofisini hava saldırısıyla hedef alarak Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi öldürmesi, Hizbullah ile İsrail arasında devam eden "kontrollü çatışmaların" topyekûn savaşa dönüşebileceği endişelerine yol açmıştı.