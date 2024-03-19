Netanyahu: “Refah operasyonu konusunda ABD’yle anlaşmazlığımız var”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah'a gerçekleştirmek istediği kara operasyonunun gerekliliği konusunda ABD ile anlaşmazlık olduğunu ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Knesset (İsrail Meclisi) Dışişleri ve Savunma Komitesi üyeleriyle bir araya geldi. Netanyahu konuşmasında, İsrail ordusunun Refah’a kara operasyonu düzenleyeceğini ve ABD Başkanı Joe Biden'a da son gerçekleştirdiği görüşmede bunu söylediğini ifade etti.

Netanyahu, “Refah'a girmenin gerekliliği konusunda ABD’lilerle anlaşmazlığımız var. Geriye kalanları yok etmeden Hamas'ı askeri açıdan ortadan kaldırma konusunda başka bir yol olduğunu görmüyoruz. Bunu yapmaya kararlıyız” dedi.

Netanyahu, "Görüşmemizde Başkan’a (Biden’a) en açık şekilde Refah’taki Hamas varlığının tasfiyesi konusunda kararlı olduğumuzu ifade ettim. Karadan girmek dışında girmek dışında bunu yapmanın başka bir yolu yok” diye konuştu.