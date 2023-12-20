Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Netanyahu: “Savaşı sonuna kadar sürdüreceğiz”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının yakın zamanda sona ermeyeceğini belirterek, “Savaşı sonuna kadar sürdüreceğiz. Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok” dedi.

Dünya
  • 20.12.2023 19:17
  • Giriş: 20.12.2023 19:17
  • Güncelleme: 20.12.2023 19:20
Kaynak: iHA
Netanyahu: “Savaşı sonuna kadar sürdüreceğiz”
FOTOĞRAF: depophotos

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının yakın zamanda sona ermeyeceğini belirterek, “Savaşı sonuna kadar sürdüreceğiz. Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok” dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir kez daha Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların yakın zamanda sona ermeyeceğini ifade etti. Netanyahu, “Savaşı sonuna kadar sürdüreceğiz. Hamas ortadan kaldırılıncaya kadar, zafere kadar devam edecek. Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok. Belirlediğimiz tüm hedeflere ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.
Netanyahu, Hamas’ın sadece iki seçeneğinin olduğunu söyleyerek, “Teslim olmak ya da ölmek” dedi.

İsrailli bazı yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye esir takası için Mısırı ziyaret edecek
BirGün'e Abone Ol

 

 

 