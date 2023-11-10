Netanyahu’dan işgale kılıf: “Gazze için sivil bir hükümet bulacağız”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana saldırıların sürdürüldüğü Gazze'nin 'işgali' hakkında "Fethetme peşinde değiliz. İşgal etme peşinde değiliz. Yönetme peşinde değiliz. Gazze için sivil bir hükümet bulacağız” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'de Hamas'ın Aksa Tufanı ile başlattığı saldırıların ardından İsrail ordusu tarafından ablukaya alınan Gazze'nin işgaline ilişkin yaptığı açıklamada 'sivil bir hükümet' bulacaklarını öne sürdü.

Fox New's konuşan Netanyahu, "işgal" veya "yönetme" niyetlerinin olmadığını iddia etmesine karşın, "Bir takvim belirlemedim. Daha çok zaman alabilir" dedi.

Netanyahu, "Gazze'yi fethetme peşinde değiliz. İşgal etme peşinde değiliz. Yönetme peşinde değiliz" iddiasında bulanarak, Gazze için sivil bir hükümet bulacaklarını söyledi.

Netanyahu, Gazze'deki İsrail ordusu işgali için "Bir takvim belirlemedim. Daha çok zaman alabilir." ifadesini kullanarak, can kayıplarını azaltmak için adım adım ilerlediklerini iddia etti.

Ateşkese dair konuşan Binyamin Netanyahu, bunun 'Hamas ve İran'a teslim olmak' anlamına geleceğini belirtti.

"TAHLİYE İÇİN GÜVENLİ BÖLGE VE KORİDOR OLUŞTURULDU"

Sivil ölümlerini minimuma indirmek için İsrail tarafının elinden geleni yaptığını öne süren Netanyahu, tahliye için güvenli bölge ve koridor oluşturulduğunu iddia etti.

İsrail ordusunun zorla insanları Gazze'nin kuzeyinden güneyine sürmesi konusunda ise Netanyahu, açtıkları "koridordan" son üç günde 120 bin kişinin geçtiğini söyledi.

Netanyahu, Batı'daki protestolara ilişkin ise, "Sözde eğitimli insanlar, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırt edemiyor. İnsanlar bu kadar ahlaki karmaşa içine girerse dünyamız ayakta kalabilir mi?" ifadelerini kullandı.