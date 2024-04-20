Netflix açıkladı: "The Witcher" final yapıyor

Netflix'in sevilen dizisi "The Witcher" dördüncü sezonunda final yapacak.

Netflix, fantastik dizisi "The Witcher"ın dördüncü sezonunun prodüksiyonunun başladığını duyuran bir video yayınladı. Platform ayrıca dizinin beşinci sezonuyla birlikte final yapacağını duyurdu.

Dördüncü sezon Henry Cavill'in Geralt of Rivia rolünde olmadığı ilk sezon olacak. Yeni sezonda başrolü Liam Hemsworth devralıyor.

"The Witcher" serisinin son iki sezonu, son üç kitaba odaklanacak. Dizinin dördüncü sezonunda oyuncu kadrosuna yeni katılanlar arasında berber-cerrah Regis rolünde Laurence Fishburne, ödül avcısı Leo Bonhart rolünde Sharlto Copley ve cüce Zoltan rolünde Danny Woodburn yer alıyor.

Dördüncü sezonun yayın tarihi henüz belli değil.