Netflix'ten 2024'ün ilk zammı

Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, Türkiye’deki fiyatlarına yılın ilk zammını yaptı. Platformdaki en düşük plan 119,99 TL oldu.

Yaşam 16.01.2024 10:50 Giriş: 16.01.2024 10:50

Güncelleme: 16.01.2024 10:53 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA

Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, 2024 yılının ilk zammını yaptı. Platform, Türkiye’deki abonelik ücretlerine zam yapma kararı aldı. 2022 yılı içerisinde 2 kez 2023 yılı içerisinde ise 3 kez zam kararı alan Netflix, son zammını Ekim 2023'te yapmıştı. 2024'ün ilk zam kararıyla birlikte platformdaki en ucuz temel planın ücreti yüzde 20 zamla 119,99 TL'ye çıktı. Standart plan fiyatı ise yüzde 18 zamla 149 TL'den 176,99 TL'ye yükseldi. Özel plan ücretleri ise yüzde 15 zamla 199 TL'den 229,99 TL'ye çıkarıldı.