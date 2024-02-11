Netflix Türkiye'de bu hafta en fazla hangi filmler izlendi?

Netflix, geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok izlenen 10 filmi paylaştı.

Netflix, geçtiğimiz haftanın en çok izlenen yapımlarını paylaştı.

Netflix'te bulunan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri belirlendi.

29 Ocak - 4 Şubat 2024 tarihleri arasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen filmler şu şekilde:

1- Allah Yazdıysa Bozsun

Film, rüyasında arkadaşının nişanlısıyla evlendiğini gören genç bir kadının hikayesini konu ediyor.

2- Çöl Avcıları

Film, korkunç bir depremin ardından çorak araziye dönüşen Seul'de yaşam mücadelesi veren insanların hikayesini anlatıyor.

3- Dehşete Dalış

Deneyimli bir çevre gezgini ve dalış eğitmeni olan Naomi, erkek arkadaşı Jackson ile Grenada'da buluşmak için tek başına bir yolculuğa çıkar. Ancak 12 metrelik "The Serenity" yatındaki nispeten rahatlatıcı üç günlük yolculukları, bir fırtına onları planladıkları rotadan saptırınca beklenmedik şekilde karanlık bir hal alır. Fırtına dindikten sonra Naomi denizden iki kazazedeyi çıkarır. Kısa süre sonra ikisinin, denize batan bir kokain sevkiyatını arayan ve kurtarıcılarını onu geri almak için kullanan gangsterler olduğu ortaya çıkar.

4- Evde Tek Başına

Kevin, ailesi Fransa'ya tatile giderken yanlışlıkla evde unutulur. Yalnız kaldığını farkettiği anda, evini de hırsızlara karşı korumak zorunda kalacağını anlar. Harry ve Marv'ın niyeti, Kevin'in mahallesindeki tüm evleri soymaktır. Kevin'in evinin kolay lokma olmayacağını acı deneyimlerle öğreneceklerdir.

5- Recep İvedik 7

Recep İvedik, şehirdeki hayat pahalılığından dolayı yaşam şartlarının ağırlaşması üzerine İstanbul'u terk edip babaannesinin köyündeki evinde yaşamaya karar verir. Köye vardığı zaman köyün tam üstüne yapılacak ve doğaya bir o kadar da zarar verecek bir projenin planlandığını öğrenir.

6- Kar Kardeşliği

Film, Ekim 1972'de Montevideo'dan Şili'nin Santiago şehrinde yapılacak karşılaşmaya “Old Christians” rugby takımı ve beraberindekileri götürmek üzere havalanan uçağın And Dağlarına çarpmasıyla vuku bulan trajediyi resmediyor.

7- Evde Tek Başına 2

Kevin yine karambole gelip ailesinden ayrı kalmıştır. Farklı uçağa binip New York'a giden Kevin babasının kartları ve yalanları sayesinde bir otele yerleşir ve gününü gün etmeye devam eder. Oyuncakçı dükkanından çıktığında önceki Noel'de yakalanmalarını sağladığı hırsızlarla karşılaşır.

8- Uçuk Bir İş

Gözünü yükseklere diken profesyonel bir hırsız ve uzman ekibi, 12.000 metre yükseklikte seyreden bir uçaktaki kasadan 500 milyon dolar değerindeki altını çalmaya kalkışır.

9- 60 Dakika

Kızının velayetini elinde tutmak isteyen bir dövüşçü, onun doğum günü partisine yetişmek için büyük bir müsabakayı terk eder ve Berlin'de bir kovalamacaya karışır.

10- Orion ve Karanlık

Film, yükseklikten, evcil hayvanlardan ve tehlikelerin en kötüsü karanlıktan korkan genç bir çocuk olan Orion'u takip ediyor.