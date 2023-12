Netflix Türkiye haftanın en çok izlenen filmlerini paylaştı

Netflix Türkiye, haftalık 'Top 10' film listesini yayınladı. Dünyayı Ardında Bırak (Leave the World Behind) listenin zirvesinde yer aldı.

1. Dünyayı Ardında Bırak (Leave the World Behind)

Genç bir çift, iki çocuklarıyla birlikte şehirden uzakta sakin bir tatil geçirmek için Long Island’ın ücra bir köşesinde bir ev kiralar. Eve gittiklerinder her şey yolundadır ancak akşam olduğunda evin gerçek sahipleri kapıda belirir. New York’ta yaşanan elektrik kesintisi tüm şehri felç ettiğini, bu nedenle eve dönmek zorunda kaldığını belirtir. Ancak ev sahibinin dedikleri gerçekten doğru mudur? Telefon, televizyon veya internetin olmaması kiracıları arafta bırakır. Onlar, ev sahiplerine gerçekten güvenebilecekler midir

2. İstanbul İçin Son Çağrı

Mehmet ve Serin İstanbul’daki hayatlarından uzakta, New York’ta havaalanında tesadüfen karşılaşır. Onları heyecan ve tutku dolu bir macera beklemektedir

3. Adalet

Sınır ötesi operasyon sonrası değişen bir hayatın anlatıldığı filmde, kardeşi gibi gördüğü arkadaşını şehit veren Emir, yaşadığı travma sebebiyle hizmet ettiği özel harekat biriminden ayrılarak gözlerden uzak bir hayatı tercih eder. Yeni hayatının bir parçası haline gelen dostlarının vahşice öldürülmesi, Emir’in geride bıraktığı karanlık geçmişini tekrar gün yüzüne çıkarır ve kendi adaletini sağlamak için mafya ile amansız bir mücadelenin içine girer

4. Ölümlü Dünya

Yaşanan bir aksilik kimliklerini ifşa edip patronlarını öfkelendirince hem kiralık katillik hem de restoran işletmeciliği yapan bir ailenin başı büyük belaya girer.

5. Şimdi İşler Karıştı (Family Switch)

Nadir görülen kozmik bir olay, Noel’e günler kala iki ebeveynin, ergenlik çağındaki çocuklarıyla beden değiştirmesine neden olunca tüm aile kaosa sürüklenir.

6. Hızlı ve Öfkeli 8 (The Fate of the Furious)

Acımasız bir siber terörist, Dom’u Letty’ye ve ekibe sırt çevirmeye zorlar. Bu, bugüne kadar kurdukları her şeyi riske atsa da onlar kolayca pes etmeye niyetli değildir.

7. Noel Ziyafeti (Catering Christmas)

Zor durumdaki bir yemek şirketi sahibi, yerel bir vakfın Noel galası için yemek hazırlamayı kabul eder. Ama beklenmedik bir şekilde davet sahibinin yakışıklı yeğenine âşık olur.

8. Leo

İlkokulun son yılını sınıfın evcil hayvanının gözünden anlatan bu yetişkinliğe geçiş temalı müzikal komedinin başrolünde Leo adında bir kertenkele var!

9. Pompeii

Vezüv Yanardağı’nın patlamasına günler kala Napoli’ye gönderilen bir köle, sevdiği kadını kurtarmak için evine dönmeye kararlıdır.

10. Underwater

Denizin derinliklerinde araştırma yapan bir ekip, okyanus yüzeyinin kilometrelerce altında bir felaket yaşanınca sondaj çalışmalarının ortaya çıkardığı korkunç sonuçlarla yüzleşir