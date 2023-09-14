Netflix Türkiye'nin geçen hafta en çok izlenen filmleri belli oldu

Netflix Türkiye, haftalık 'Top 10' film listesini yayınladı. Çakallarla Dans 6 listenin zirvesinde yer aldı.

Netflix izlenme sürelerine dayanarak hazırladığı haftalık Top 10 film listesini yayınladı. Çakallarla Dans 6 listenin zirvesinde yer alırken Aşkı Seç ve Sihirli Şehir listeyi sırasıyla takip eden yapımlar oldu.

İşte Netflix Türkiye'nin geçen hafta en çok izlenen filmleri:

1. Çakallarla Dans 6

Çakallarla Dans serisinin altıncı devam halkası olan filmde ekip kendilerini bu defa yurt dışında türlü maceraların içinde buluyor.

2. Aşkı Seç

Cami Conway, hayatta her şeye sahip olan bir kadındır. İyi bir işe ve harika bir erkek arkadaşa sahip olan Cami’nin Paul ile ilişkisi evliliğe doğru gitmektedir. Ancak o yine de bir şeylerin eksik olduğunu hisseder. Onun bu hisleri sadece kaçırma korkusu ve onunla birlikte gelen bağlılık korkusu mudur? Yoksa bir zamanlar hayalini kurduğu, uzun süre önce terk ettiği şarkıcılık kariyeri gibi daha da iyi bir kariyeri mi kaçırıyor? Hayatını aşkı gerçekten Paul mü yoksa stüdyosuna giren ve ona delicesine aşık olan İngiliz rock yıldızı Rex Galier mı? Kendisini ikilemde bulan Cami, hayatı için doğru kararı verebilecek midir?

3. Sihirli Şehir

Yapay ışığa bağımlı bir yeraltı şehri, ana güç kaynağı arızalandığında büyük bir tehlike yaşar. Bunun üzerine iki genç, evlerini saran karanlığı durdurmak için harekete geçer.

4. Mutlu Son

Luna, Mink ile olan mutlu ilişkilerinin birinci yılında seks hayatlarına üçüncü bir kişiyi dAhil etmeyi önerir. Ancak bu durum, aralarındaki bağın zedelenmesine yol açacaktır.

5. Tom Cruise: Jack Reacher

Polis, eski ordu müfettişi Reacher'dan yardım isteyen bir nişancıyı tutuklar. Reacher'la tutuklunun avukatı davanın derinlerine indikçe bir komplo ortaya çıkar.

6. Gizemli Ada: Mençuna

Doruk Atasoy, dijital oyun tasarımcısı olan genç bir adamdır. Son dönemde oyunların bağımlılık yaptığı eleştirileri üzerine Atasoy, çocukların oynayarak da hayatı öğrenebileceğini kanıtlamak ister. Bu amaçla bir duyuru yapan Atasoy, yeni oyununu seçilecek on çocuk ile birlikte tasarlayacağını bildirir. Oyunu telefon yerine gerçek dünyada deneyimleyecek olan çocukların, başarısız oldukları zaman oyuna yeniden başlama imkanları olmayacaktır. Çocuklar için gerçek dünyada hayatta kalmak, sanal dünyada hayatta kalmak kadar kolay olacak mıdır?

7. Kötü Adamın 10 Günü

Kötü Adamın 10 Günü, özel dedektif olarak çalışan eski bir avukat olan Sadık'ın hikayesini konu ediyor. Sadık, hayatta sahip olduğu her şeyi kaybeden bir adamdır. Yaşama karşı umudu kalmayan Sadık, yaşadıklarından sonra kötü adam olmaya karar verir. Sadık'ın hayatı, karmaşık bir davayı üstlenmesiyle çözülmeye başlar. Köşkte işlenen tuhaf bir cinayetin peşine düşen Sadık, cinayetin gizemini çözmeyi başarabilecek midir?

8. Jack Reacher: Asla Geri Dönme

İlk filmin 4 yıl sonrasındaki olayları konu alacak olan devam halkası, eski ordu üssüne geri dönen Jack Reacher'ı konu alıyor. Reacher, binbaşının isteği üzerine eski üssüne geri gelir. Ancak Reacher geri döndüğünde eski binbaşının vatan hainliğiyle suçlandığını öğrenir. Reacher binbaşı Susan Turner'a kurulan komployu ortaya çıkarmak için cinayetin gerçek suçlularının peşine düşer. Binbaşının adını temizlemek için büyük bir hükümet komplosu arkasındaki gerçeği açığa çıkarmak zorunda kalacak olan Reacher kanundan kaçar durumdayken hayatını sonsuza dek değiştirecek olan büyük bir sırrı da açığa çıkartmaya çalışır.

9. Müstakbel Damat

Sema ile Hasan evlenme planları yapan bir çiftir. Bunun için harekete geçen Hasan, Kıbrıslı bir ailenin kızı olan Sema'yı istemek için İstanbul'dan Kıbrıs'a doğru yola koyulur. Ancak damat adayı Hasan'ın Kıbrıs'a ayak basması, huzur dolu ada hayatının alt üst olmasına neden olur. Bu zamana kadar adada sakin bir yaşam süren aile, telaşlanınca ortalığını birbirine katan bir adam olan Hasan yüzünden birbirinden tuhaf durumlarla karşı karşıya kalır.

10. Grinç

Sert karakterli, huysuz Grinç, neşeli Whoville Kasabası'nda Noel'i sekteye uğratma planları yapmaktadır. Ancak sevgi dolu küçük bir kız, onun bu fikrini değiştirebilir.