Netflix yılın ikinci büyük zammını yaptı

Netflix, Türkiye’deki abonelik ücretlerine bir kez daha zam yaptı. Netflix’e abonelik fiyatı son zamla yüzde 50 oranında arttı. Temel paketin fiyatı 100 liraya yükseldi.

Netflix, Türkiye’de abonelik fiyatlarına yedi ay önce yaptığı zammın ardından bir zam daha yaptı.

Abonelere herhangi bir bildirim gönderilmeden yapılan zamla, abonelik ücretleri yüzde 50’den fazla artış gösterdi.

Netflix’in zammı sonrasında temel paket fiyatı 63.99 TL’den 99,99 TL’ye, standart paket fiyatı 97.99 TL’den 149.99 TL’ye ve özel paket fiyatı ise 130.99 TL’den 199.99 TL’ye yükseldi.

NETFLIX PAKETLERİ

Netflix’n 99,99 TL’ye satılan temel paketi, tek cihazda kullanılıyor ve içerikler SD (720p) kalitede izleniyor.

Aylık 149,99 TL olan standart pakette iki cihazda izleme seçeneği ve HD (1080p) kalitede izleme bulunuyor.

Özel paket ise aylık 199,99 TL’lik fiyatına karşılık dört cihazda kullanım ve 4K+HDR izleme seçenekleri içeriyor.