Nevşehir'de 14 araç zincirleme kaza yaptı

Nevşehir'de, buzlanan yolda 14 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Nevşehir'de buzlanmaya yaşanan yolda 14 araç çarpıştı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Nevşehir- Aksaray yolu 5'inci Etap TOKİ Kavşağı'nda meydana geldi. Buzlanma nedeniyle 3 şehirlerarası otobüs, 5 çekici, 2 hafif ticari araç ve 4 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.