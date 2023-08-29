Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 ağır yaralı

Nevşehir'de otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Nevşehir- Ürgüp yolu Üçgüzeller mevkisinde meydana geldi. Osman Çelebi yönetimindeki cip, Emirhan Şen'in kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Kazada; Osman Çelebi, Emirhan Şen, Osman Nuri Kazancı ve Can Salmanoğlu yaşamını yitirirken, Meryem Çağla Derin ile henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ürgüp Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olduğu öğrenilen yaralılar daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.