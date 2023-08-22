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Nevşehir'de inşaat iskelesi çöktü, 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı

Nevşehir’de bir inşaatın çöken iskelesinin altında kalan 1 işçi hayatını kaybederken 2 işçi yaralandı.

Çalışma Yaşamı
  • 22.08.2023 15:20
  • Giriş: 22.08.2023 15:20
  • Güncelleme: 22.08.2023 15:22
Kaynak: AA
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Nevşehir'de inşaat iskelesi çöktü, 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı
Fotoğraf: İHA

Nevşehir'de bir bina inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi yaralandı.

Nar beldesi Adnan Menderes Bulvarı'nda yapımı süren konut inşaatının iskelesi henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çökme sonucu işçilerden A.K, A.İ. ve G.E. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.K, hayatını kaybetti.

"Geçen ay 182 işçi çalışırken yaşamını yitirdi"
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