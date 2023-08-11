Nevşehir'de iş makinesi devrildi: 1 işçi öldü
Nevşehir'de merkeze bağlı Kaymaklı kasabasında, pomza üretim tesisinde çalışan işçi Mehmet T, kullandığı iş makinesinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Nevşehir’de iş makinasının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Kaymaklı kasabasında pomza üretim tesisinde çalışan iş makinesi operatörü 44 yaşındaki Mehmet T. kullandığı iş makinesinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Çalışma sırasında devrilen iş makinesini gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri operatörün cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı.
Mehmet T.’nin cansız bedeni morga kaldırılırken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.