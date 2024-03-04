Nevşehir'de zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Nevşehir'de zincirleme kaza meydana geldi. Üç otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nevşehir'de Avanos yolunda aynı istikamette seyir halinde olan üç aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Nevşehir’in Avanos ilçesi Bozca Köyü yakınlarında meydana geldi.

Nevşehir’den Kayseri’ye seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 46 KK 933 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Arkasından gelen 38 AHP 574 ve 38 AGA 564 otomobillerin sürücüleri, takla atan otomobilden yola saçılan parçalara çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araçlar şarampole devrildi.

Zincirleme kazada, araçlarda bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.