Nevşehir Külliye Camisi’ne beş milyonluk harcama

Diyanet Vakfı’nca inşa ettirilen Nevşehir Külliye Camii inşaatı için usulsüz şekilde vakfa para aktaran Nevşehir Belediyesi, şimdi de caminin çevre düzenlemesi için keseyi açtı. Belediye, düzenleme için 5 milyon TL harcadı.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP’li Nevşehir Belediyesi, 2020 yılında Nevşehir Külliyesi Camii inşaatı için Türkiye Diyanet Vakfı’na 500 bin TL aktardı. Ocak 2021’de, “Sağlık sorunlarını” gerekçe göstererek Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden ve AKP üyeliğinden istifa eden Rasim Arı döneminde aktarılan para, mali denetimler ile açığa çıkarıldı. Denetçiler, her ne amaçla olursa olsun belediye bütçesinden vakıflara kaynak aktarımının yasaya aykırı olduğunu vurguladı.

UYARI DA DİNLEMİYOR

AKP’li belediyeyi, “Yasaya aykırılık” uyarısının da durduramadığı öğrenildi. Belediyenin, 12 Eylül 2023 tarihinde Nevşehir Külliye Camii’nin çevre düzenlemesi için ihale düzenlediği tespit edildi.

Nevşehir Külliye Camii’nin çevre düzenlemesi için gerçekleştirilen ihale kapsamında 5 milyar 789 bin 581 bin TL harcama öngörüldü. Açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye verilen en düşük teklif ise 5 milyon 196 bin 730 TL oldu. Belediye ile 5,1 milyon TL’lik teklifin sahibi Meha İnşaat isimli şirket arasında 4 Ekim’de sözleşme imzalandı.

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CAMİYE ÖZEL İMALATLAR

Belediye, Türkiye’de giderek derinleşen yoksulluğun gölgesinde imza attığı 5,1 milyon TL’lik harcama kapsamında yaptıracağı bazı işleri ise şöyle sıralandı:

•Yürüyüş yolları 2 milimetre kalınlığında traverten levhalar ile döşenecek.

•Traverten levhaların altına 8 santimetre kalınlığında C16 beton dökülecek.

•Havuzların dış duvarları ve iç kaplaması 2 milimetre traverten levha ile yapılacak.

•Mevcut yağmursuyu giderleri etrafları traverten levha ile sıfır olacak şekilde kaplama yapılacak.

•Proje üzerinde gösterilen yerlere çift sıra bims duvar yapılacak.