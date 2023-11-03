New York Belediye Başkanı Adams'ın seçim kampanyasına Türkiye soruşturması

New York Times'ın aktardığı bilgiye göre, ABD'de federal savcılar ve FBI, New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın 2021 seçim kampanyasında yasa dışı yabancı bağış toplamak için Türkiye ile işbirliği yapıp yapmadığını soruşturuyor.

ABD'de federal savcılar ve FBI, New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın 2021 seçim kampanyasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Türkiye hükümetiyle yasa dışı bağış toplamak için işbirliği yapıp yapmadığına inceliyor.

T24'te yer alan habere göre, New York Times'ın aktardığına göre soruşturma, Adams'ın bağış toplama faaliyetlerinin başındaki Brianna Suggs'ın evine perşembe sabahı yapılan polis baskınıyla gündeme düştü.

Yetkililerin, Türkiye ile bağları olan Brooklyn merkezli bir inşaat şirketi ve yine hem Türkiye hem Adams'la bağlantılı küçük bir Washington D.C. üniversitesi hakkında daha fazla bilgi toplamaya çalıştığı belirtildi.

Arama emrine göre yetkililer, Adams'ın kampanyasının bahsi geçen inşaat şirketi ile çalışanlarına, ayrıca Türk yetkililerine gelir sağlayıp sağlamadığını da inceliyor.

KİŞİSEL EŞYALARINA EL KONULDU

FBI ajanları, üç iPhone'a, iki laptopa, çeşitli belge ve kanıtlara, ayrıca üzerinde Eric Adams yazan bir dosyaya el koydu.

New York Times, soruşturmanın Belediye Başkanı Adams'ı hedef aldığına dair bir işaret olmadığını ve henüz kendisine yöneltilen bir soruşturma bulunmadığını belirtti. Yine de perşembe sabahı kampanya görevlisine yapılan baskının ardından Adams'ın Washington'daki toplantılarını iptal edip "durumla ilgilenmek için" New York'a döndüğü belirtildi.

Adam, perşembe akşamı katıldığı bir etkinlikte kampanya ekibini savunurken, "hep kendilerinden en üst düzey etik standartlarda olmalarını istediğini" ifade etti.

YABANCI BAĞIŞLARDA SAHTE İSİM ŞÜPHESİ

Arama emrine göre kampanyaya bazı yabancı bağışların sahte adlarla yapıldığından şüpheleniyor.

Eric Adams, geçen hafta Türk bayrağının Cumhuriyet'in 100. yılı için göndere çekildiği bir etkinlikte Türkiye ile bağlantıları hakkında övünmüş, "Benim kadar Türkiye'ye giden bir New York belediye başkanı olduğunu düşünmüyorum" demişti.

Daily News'un aktardığına göre Adams, "Sanırım 6. veya 7. ziyaretimdeyim" dedi.