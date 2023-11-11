New York Belediye Başkanı'nın telefonuna el koyuldu: Türkiye'den para alıp almadığı araştırılıyor

FBI, New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın cep telefonlarına ve kişisel tablet bilgisayarına el koydu. Adams’ın seçim kampanyasında usulsüz bir şekilde Türk hükümeti ve ABD’deki Türklerin sahibi olduğu şirketlerden para alıp almadığı da araştırılıyor.

Geçtiğimiz hafta başlatılan soruşturma kapsamında FBI, New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın cep telefonlarına ve kişisel tablet bilgisayarına el koydu.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre Başkan Adams aleyhine henüz herhangi bir suçlama yapılmasa da seçim kampanyasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında cihazlarına el koyulduğu belirtildi.

NewYork Belediye Başkanı Adams’ın seçim kampanyasından sorumlu avukatı Boyd Johnson, kampanyaya usulsüz bir şekilde bağış toplandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında telefonlarına ve bir tablet bilgisayarına el koyduğunu doğruladı.

TÜRK ŞİRKETLERİ DE İNCELENİYOR

Adams’ın seçim kampanyasında usulsüz bir şekilde Türk hükümeti ve ABD’deki Türklerin sahibi olduğu şirketlerden para alıp almadığı da araştırılıyor.

FBI’ın bu hafta başında mahkeme izniyle Adams’ın kişisel elektronik cihazlarına el koyduğu, inceleme tamamlandıktan sonra cep telefonları ve iPad’inin kendisine iade edileceği belirtildi.