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New York Borsası’na giren Martı’nın hisseleri çakıldı

Geçen ay New York Borsası’na giren Martı’nın hisseleri adeta çakıldı. Şirketin hisseleri, 1 ay kadar bir sürede yüzde 90 değer kaybetti.

Ekonomi
  • 18.08.2023 14:21
  • Giriş: 18.08.2023 14:21
  • Güncelleme: 18.08.2023 14:27
Kaynak: Haber Merkezi
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New York Borsası’na giren Martı’nın hisseleri çakıldı
Fotoğraf: İHA

11 Temmuz'da New York Borsası'nda halka arz olan Martı'nın hisseleri, beş haftada yaklaşık yüzde 90 değer kaybetti.

8,69 dolarlık hisse değeriyle New York Borsası'na giren Martı'nın hisse değeri 1 doların da altına geriledi. Martı, perşembe gününe 0,77 dolar seviyesinde başladıktan sonra günü 0,84 dolardan tamamladı.

Şirketin halka arzının hemen ardından hisseleri 5 doların altına gerilemiş, ilk 3 gündeki düşüş ise yüzde 75'e yaklaşmıştı.

Bugüne kadarki toplam kayıp ise yüzde 91 seviyesinde gerçekleşti.

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