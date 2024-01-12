New York Borsası’nda hisseleri çakılmıştı: Martı’dan yeni hamle

New York Borsası’nda 10,46 dolardan işlem görmeye başlayan hisseleri kısa sürede 1 doların altına düşen Martı Teknoloji, "hisse geri satın alma programı" başlattığını duyurdu. Şirket, söz konusu program ile birlikte hisselerinin bir bölümünü hissedarlarından geri satın alacak.

Türkiye’de faaliyet gösteren elektrikli scooter firması Martı Teknoloji, New York Borsası’nda (NYSE) hisselerinin hızlı şekilde değer kaybetmesinin ardından "hisse geri satın alma programı" başlattı.

13 Temmuz 2023’te 10,46 dolardan NYSE’de işlem görmeye başlayan Martı hisseleri, birkaç ay önce 0,5 doların altına kadar geriledi.

Şirketin çakılan hisseleri, geri alım programı kararının ardından dün günü 0,73 dolar seviyesinden kapattı.

Bu yeni kararıyla Martı, hisselerinin bir bölümünü hissedarlarından geri satın alacak. Şirketin açıklamasına göre, program kapsamında 2,5 milyon dolara kadar hisse alımı gerçekleştirecek. Bu şirketin piyasa değerinin yaklaşık yüzde 8’ine karşılık geliyor.

Martı, geri alım sürecinde hisselerini değerinin 2 katından daha fazla bir bedelle satın alacak. Geri alım programı 6 ay süreyle geçerli olacak.