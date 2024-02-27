New York'ta Biden'a protesto: 50'ye yakın Filistin destekçisi gözaltına alındı

ABD Başkanı Joe Biden'ı, New York'a katılacağı program öncesinde protesto eden Filistin destekçisi yaklaşık 50 aktivist gözaltına alındı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Joe Biden'ı protesto eden 50'ye yakın Filistin destekçisi gözaltına alındı.

Manhattan'daki Rockefeller Plaza binasında bulunan NBC televizyon kanalının lobisini basan yüzlerce protestocu, Biden'ın Amerikalı komedyen Seth Meyers'in programına katılmasını engellemeye çalıştı.

NBC binasının lobisinde oturma eylemi yapan çoğu Yahudi asıllı Filistin yanlısı aktivist, açtıkları pankartla, Gazze'de soykırım yapmakla suçlanan İsrail'e "acil ateşkes", Biden'a da ABD'nin İsrail'e yaptığı desteği sonlandırma çağrısında bulundu.

Göstericilerin taşıdığı büyük pankartta, "Yahudilerden Biden'a; Soykırımı silahlandırmayı durdurun" yazısı dikkat çekti.

New York Polis Teşkilatı (NYPD) tarafından televizyon binasının çevresinde ve lobisinde geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü. 50'ye yakın gösterici de gözaltına alınarak polis otobüslerine bindirildi.

İSRAİL''İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 782 Filistinli öldürüldü, 70 bin 43 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 240'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 580 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 406 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 212 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.