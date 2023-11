New York Times Magazine yazarı Hughes, Filistin'e desteği dolayısıyla istifaya zorlandı

New York Times Magazine dergisinin yazarı Jazmine Hughes, Filistin'e desteğini belirttiği bir bildiriye imza atmasının ardından "yayın politikalarını ihlal etmesi" gerekçe gösterilerek istifaya zorlandı.

New York Times'ın haberinde, gazetenin pazar baskısındaki New York Times Magazine dergisinde yazarlık yapan Hughes'un, "Filistinlilere destek veren ve İsrail'in Gazze'deki kuşatmasını protesto eden bir bildiriye imza atarak yayın politikalarını ihlal etmesinin ardından istifa ettiği" bildirildi.

Haberde, Hughes'un kamuya açık bir bildiriye imza atmasının yayın politikasını ihlal ettiğini savunan derginin editörü Jake Silverstein'in, "Kendisiyle bu tür taraf alma ve kamusal protestolara katılma arzusunun New York Times'ta gazeteci olmakla bağdaşmadığı hakkında konuştuk ve ikimiz de istifa etmesi gerektiği sonucuna vardık." ifadesine yer verildi.

Hughes'un, "Gazze'deki Savaşa Karşı Yazarlar (Writers Against the War on Gaza)" isimli grubun, "İsrail'in Filistinlilere yönelik yok etme saldırılarının ve bölgedeki gazetecilerin ölümlerinin kınandığı" bildiriye imza attığı aktarılan haberde, Hughes'in konuya ilişkin yorum yapmayı reddettiği kaydedildi.

Söz konusu bildirinin imzacılarından ve dergiye katkıda bulunan yazarlardan Jamie Lauren Keiles de 3 Kasım'da X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "kişisel nedenlerle" dergiden ayrıldığını duyurmuştu.