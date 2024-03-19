"Newroz’un coşkusu ve enerjisiyle kazanacağız"

Haber Merkezi

Baharın ve yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen Newroz kutlamaları devam ediyor.

DEM Parti’nin Şırnak Uludere, Kars Digor ve Bingöl Karlıova’daki kutlamalar olumsuz hava koşullarına rağmen coşkulu geçti.

Uludere’deki kutlamaya, DEM Parti vekilleri Adalet Kaya, Zeki İrmez, Barış Anneleri ile yüzlerce yurttaş katıldı. Sağanak yağışa rağmen kadınlar yöresel kıyafetleriyle gençler ise coşkularıyla meydanı renklendirdi. Uludere DEM Parti başkan adayı Feride Ender, “Özgürlük bayramı olan Newroz hepimize kutlu olsun. Newroz’un coşkusu ve enerjisiyle kazanacağız” dedi.

Kars Digor’da da kar yağışına rağmen yüzlerce kişinin katıldığı Newroz’da konuşan DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Kürt sorunun muhatapları ile çözülmesi gerektiğinin altını çizerek, "Öcalan, Kürt sorunun birinci muhatabıdır" dedi.

Bingöl Karlıova’da 12 yılın ardından ilk kez yapılan Newroz’a yüzlerce kişi yerel kıyafetleriyle katıldı. Kar yağışına rağmen coşkunun hakim olduğu kutlamada konuşan DEM Parti Belediye Eşbaşkan adayı Zühre Eroğlu, “İnsanca yaşamak için hep birlikte onlardan bizim olanı alacağız, hep birlikte belediyeyi yöneteceğiz. 31 Mart gecesi burada hep birlikte halaya duracağız” ifadelerini kullandı.