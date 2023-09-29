Nice oyuncusu Alexis Beka Beka viyadüğe çıkarak intihara kalkıştı

Nice'in geçen yıl 12 milyon Euro'ya transfer ettiği Fransız futbolcu Beka Beka, otoyoldaki bir viyadükte intihara teşebbüs etti.

Fransa Lig 1 ekiplerinden Nice’in futbolcusu Alexis Beka Beka, intihara teşebbüs etti.

22 yaşındaki Fransız futbolcu, Nice şehrinden İtalya yönüne giden A8 otoyolu üzerinde bulunan Magnan viyadüğünde kendisini atmak için demirlere çıktı.

İtfaiye ve polis operasyonu devam ediyor.

BFM Nice Côte d’Azur’un edindiği bilgiye göre, bir OGC Nice oyuncusu Nice’teki Magnan viyadüğünden atlamakla tehdit ediyor. Fransız medyasının paylaştığı bilgilere göre, genç oyuncunun sevgilisinden ayrıldığı için intihara teşebbüs ettiği düşünülüyor.

Oyuncu ile müzakereler devam ederken, acil servisler ve jandarma da olay yerine geldi.Nice kulübü de olay yerine bir psikolog gönderdi.

Nice’e 2022 yılında 12 milyon euro bedelle transfer olan Beka Beka, bu sezon hiçbir maçta süre alamadı.