Nicolas Anelka 18 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski futbolcu Nicolas Anelka, Türkiye'ye geri dönüyor. Ümraniyespor, Nicolas Anelka'yı kulübün CEO'su yapmaya hazırlanıyor.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen ve 2016 yılında aktif futbol yaşantısını sona erdiren Nicolas Anelka, 18 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

44 yaşındaki Nicolas Anelka, 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un yeni CEO'su oluyor.

Ümraniyespor da Nicolas Anelka'yla ilgili gece geç saatlerde paylaşım yaparak haberleri doğruladı.

Anelka'nın gün içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fransız futbolcu 1.5 yıl sarı-lacivertli formayı terletmişti.