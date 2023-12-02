Niğde'de inşaatın 5'inci katından düşen kalıp ustası öldü

Niğde merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi'nde kendi inşaatlarında da kalıp ustası olarak çalışan İ.E.B. bir inşaatın 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı 02.12.2023 12:53 Giriş: 02.12.2023 12:53

Güncelleme: 02.12.2023 12:59 Kaynak: AA

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Niğde'de bir inşaatın 5'inci katından düşerek yaralanan kalıp ustası, hastanede yaşamını yitirdi. İlhanlı Mahallesi 140. Sokak'ta kendi inşaatlarında kalıp ustası olarak çalışan İ.E.B. (29), 5'inci kattan merdiven boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan İ.E.B, kaldırıldığını Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.