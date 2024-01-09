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Niğde'de iş cinayeti: Fabrika inşaatında yüksekten düşen kalıp ustası hayatını kaybetti

Niğde'nin Bor ilçesinde fabrika inşaatında yüksekten düşen kalıp ustası Bilal K. yaşamını yitirdi.

Çalışma Yaşamı
  • 09.01.2024 13:34
  • Giriş: 09.01.2024 13:34
  • Güncelleme: 09.01.2024 13:36
Kaynak: AA
Niğde'de iş cinayeti: Fabrika inşaatında yüksekten düşen kalıp ustası hayatını kaybetti

Niğde'nin Bor ilçesinde fabrika inşaatında yüksekten düşen 59 yaşındaki kalıp ustası hayatını kaybetti.

Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın inşaatında çalışan kalıp ustası Bilal K, yaklaşık 8 metre yüksekten zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Bilal K. kaldırıldığı Bor Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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