Niğde'de iş cinayeti: Fabrika inşaatında yüksekten düşen kalıp ustası hayatını kaybetti
Niğde'nin Bor ilçesinde fabrika inşaatında yüksekten düşen kalıp ustası Bilal K. yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Niğde'nin Bor ilçesinde fabrika inşaatında yüksekten düşen 59 yaşındaki kalıp ustası hayatını kaybetti.
Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın inşaatında çalışan kalıp ustası Bilal K, yaklaşık 8 metre yüksekten zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Bilal K. kaldırıldığı Bor Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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