Niğde ve Sivas için zirai don uyarısı

Niğde Valiliği, 5 gün etkili olması beklenen zirai don hadisesine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Niğde'nin ardından Sivas Valiliği de 3 gün etkili olması beklenen zirai don hadisesine karşı uyarıda bulundu.

Niğde Valiliği, 5 gün etkili olması beklenen zirai don hadisesine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre Niğde genelinde Çarşamba günü hafif şekilde başlaması beklenen zirai don hadisesinin, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri etkisini artırarak orta kuvvette ve yer yer kuvvetli şekilde görüleceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Oluşması muhtemel riskler zirai don, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşın uyarıldığı açıklamada, muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi. Zira don tehlikesinin 19-24 Mart tarihleri arasında beklendiği belirtildi.

SİVAS VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Sivas Valiliği, 3 gün etkili olması beklenen zirai don hadisesine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Sivas Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda 20 Mart Çarşamba gününden itibaren zirai don olayına karşı üreticileri uyarılarda bulundu. Valiliğin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre Sivas genelinde 20 Mart Çarşamba günü hafif şekilde başlaması beklenen zirai don hadisesinin, 23 Mart Cumartesi gününe kadar etkisini artırarak orta kuvvette ve yer yer kuvvetli şekilde görüleceği tahmin edilmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.



