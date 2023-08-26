Nijer'de büyükelçilere 'ülkeyi terk et' çağrıları: İki ülkeye daha 48 saat süre verildi

Nijer, Nijerya ve Almanya'nın Niamey Büyükelçilerine ülkeden ayrılmaları için 48 saat süre verdi. Nijer Dışişleri Bakanlığı, dün Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'ye de ülkeden ayrılması için 48 saat süre vermişti.

Dünya 26.08.2023 11:17 Giriş: 26.08.2023 11:17

Güncelleme: 26.08.2023 11:25 Kaynak: AA

A- A A+

Nijer güçleri - Fotoğraf: AA