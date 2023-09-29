Nijer'de ordu mevzilerine saldırı: Takviye ekibi dahil 12 asker öldü
Nijer'de başkent Niamey'e 200 kilometre uzakta bulunan Tillaberi bölgesinde kimliği belirsiz motosikletli kişilerin ordu mevzilerine saldırması sonucu 7 asker, takviye için yola çıkan 5 asker ise trafik kazasında hayatını kaybetti.
Nijer'de düzenlenen saldırı ve sonrasında meydana gelen trafik kazasında 12 asker yaşamını yitirdi.
Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Niamey'e 200 kilometre mesafede yer alan, Tillaberi bölgesindeki Kandadji kentinde kimliği belirlenemeyen motosikletli kişiler ordu mevzilerine saldırdı.
Saldırıda 7 asker hayatını kaybetti, saldırıya uğrayan birliğe takviye için yola çıkan 5 asker de trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Saldırganlarla girilen çatışmada yaklaşık 100 tetkisiz hale getirildi, saldırganların silah ve motosikletlerine el konuldu.
Ülkede ağustosta Tillaberi bölgesinde 2 ayrı kentte düzenlenen 2 ayrı saldırısında da toplamda 29 asker yaşamını yitirmişti.
Tillaberi, "3 ülke sınırı" olarak bilinen Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun ortak paylaştığı sınır hattında yer alıyor.
Söz konusu sınır hattı, El Kaide ve IŞİD ile bağlantılı grupların sık sık saldırısına uğruyor.